Code geel voor harde windstoten in de provincie: vanavond oppassen geblazen

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor harde windstoten in de provincie. Op sommige plekken waait het zo hard dat er windkracht 9 wordt gemeten. De waarschuwing geldt in ieder geval tot 22.00 uur.

Volgens NH-weerman Jan Visser komen er langs de kust windstoten voor tot wel 90 kilometer per uur. Op Texel waait het zo hard dat er officieel windkracht 9 geldt, in de rest van de provincie gaat het om windkracht 8.

Drukke avondspits

Het blijft in ieder geval tot 22.00 uur vanavond nog hard waaien. Mogelijk ondervindt de avondspits daar flinke last van, want er trekken ook nog eens buien over de provincie. Dinsdag is normaal gesproken al een van de dagen waarop de avondspits drukker is, waarschuwt de ANWB.

Komende dagen

Volgens Visser is het weer de komende dagen op zijn zachtst gezegd wisselvallig te noemen. Morgen blijft het hard waaien maar klaart het enigszins op, vooral 's middags, maar de dagen daarna wordt er toch weer regen voorspeld.