Doortrekken N/Z-lijn naar Schiphol en Hoofddorp onzeker door minder geld van het Rijk

Van de bijdrage die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou leveren voor het project waar onder meer het doortrekken van de Noord/Zuidlijn onder valt, is ongeveer een derde overgebleven. Dat blijkt uit de Miljoenennota die vandaag op Prinsjesdag naar buiten is gebracht. Het is nog onduidelijk wat dat voor het project betekent. Wethouder Van der Horst is 'enorm geschrokken'.

De plannen voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp zijn al sinds 2019 in de maak. Eind vorig jaar werd duidelijk dat het ministerie 4,1 miljard zou vrij zou maken voor een aantal megaprojecten in en rond de stad.

Van dat bedrag zou 2,7 miljard gebruikt worden voor het project 'OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer', waar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn een belangrijk onderdeel van is. Bij de afspraken hoorde ook dat Amsterdam 600 miljoen euro zou bijdragen.

Maar van die 2,7 miljard euro van het Rijk is nu nog maar zo'n 900 miljoen euro overgebleven. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met bezuinigingen vanuit het Rijk, die 1,3 miljard euro uit het potje halen.

De overige 313 miljoen euro wordt uitgegeven om tegenvallende resultaten bij andere spoorprojecten op te vangen. Een deel van die tekorten (189 miljoen euro) zijn ontstaan bij het project rondom het Zuidasdok, waar de versterking van de Rozenoordbrug en de aanbesteding van Knooppunt De Nieuwe Meer allebei duurder blijken dan verwacht. Een woordvoerder van het ministerie van I&W benadrukt dat er vooraf is afgesproken dat tegenvallers met deze Rijksbijdrage betaald zouden moeten worden.

Geschrokken

Wethouder Melanie van der Horst zegt in een reactie 'enorm geschrokken te zijn van het nieuws': "Het belang van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, het sluiten van de ringlijn en de aanleg van Zuidasdok zijn van zo’n grote meerwaarde voor de regio en het land dat we ervan uitgaan dat het Rijk zich aan de afspraken houdt en het nieuwe kabinet het tekort weer aanvult."

"Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn is onderdeel van een samenhangend investeringspakket met afspraken over Zuidasdok en het sluiten van de Ringlijn dat met de Metropoolregio Amsterdam is afgesproken", aldus de wethouder. "Dit pakket hangt heel nauw samen met de grote woningbouwopgave en de verwachte groei van banen in de regio."

Hoewel het inmiddels demissionaire kabinet daar geen toezeggingen over wil geven, gaat Van der Horst er dus vanuit dat het geld op een later moment opnieuw toegezegd wordt, ook als het nieuwe kabinet er na de verkiezingen heel anders uitziet. "De bewindspersonen en daarmee het ministerie hebben herhaaldelijk aangegeven dat het commitment voor dit investeringspakket onverminderd groot is. Wij vertrouwen erop dat de afspraken tussen Rijk en regio van november 2022 blijven staan."