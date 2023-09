KLM-personeel boeit agressieve passagier met tie-wraps op vlucht naar Schiphol

Waar tie-wraps normaal gesproken gebruikt worden om objecten aan elkaar te bevestigen, zette het KLM-personeel de kabelbinders op een heel andere manier in toen een man zich tijdens de vlucht agressief gedroeg. De man veroorzaakte overlast en luisterde niet naar de aanwijzingen van het personeel.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]