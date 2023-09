Komt-ie er dan toch? Aannemer vraagt Den Oever om mening over hotel Waddenpoort

Al jaren wordt er gesproken over een plan om op een braakliggend terrein aan de Havenweg in Den Oever hotel-restaurant De Waddenpoort te bouwen. Nu lijkt er eindelijk iets te gaan gebeuren. Vanavond is er een informatiebijeenkomst in sociaal cultureel centrum het Vikingschip aan de Robbenoordstraat in Den Oever waar de plannen door de aannemer en de architect worden toegelicht en waar naar de mening van bewoners wordt gevraagd.

Foto: Braakliggend terrein hotel De Waddenpoort - NH / Laura Gremmee

Aannemingsbedrijf Dozy heeft twee ontwerpen door een Amsterdams architectenbureau laten uitwerken. In het eerste ontwerp gaat het om een hotel met 45 kamers, met bovenop een ronddraaiend, panoramisch restaurant als blikvanger. Ook is er een uitkijkpunt en een informatiecentrum ingetekend. Voor het tweede ontwerp is uitgegaan van een groter hotel: namelijk een hotel-restaurant met meer dan 100 kamers, vergaderruimtes en een fitnessruimte. Maar daarbij is dus geen ruimte voor het ronddraaiende restaurant uit het eerste ontwerp. Er waren bij de lancering van het eerste ontwerp in 2017 meerdere geïnteresseerden voor het hotel, maar tijdens de coronacrisis hadden zij geen interesse voor de bouw van een nieuw hotel. Het is niet duidelijk of er nu wel een serieuze gegadigde is voor de Waddenpoort. Eerder dit jaar waren de plannen al besproken in een 'benen op tafel-overleg' met de gemeenteraadsleden van Hollands Kroon, zo meldde het Noordhollands Dagblad in juni. Vanavond is het de beurt aan de bewoners van Den Oever. De plannen zullen worden uitgelegd en een architect zal de ontwikkeling en de varianten van het hotel laten zien. Iedereen die wil is vanaf 19.30 uur welkom in sociaal cultureel centrum het Vikingschip.