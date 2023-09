Ogilvan J. gooide hete olie over medegevangene, moet tien jaar extra zitten

Ogilvan J. is tot tien jaar extra cel veroordeeld na het gooien van gloeiendhete olie uit een pan over een medegevangene in de gevangenis in Westzaan. Hij zat al een straf van 12 jaar uit voor de moord op rapper Bolle in 2019 in Amsterdam, deze straf komt daar dus bovenop. Bovendien moet hij 100.000 euro aan het slachtoffer betalen die de olie over zich heen kreeg.

De medegevangene van J. lag na het incident enkele dagen in coma en hield er ernstige brandwonden en andere klachten aan over, zo bleek twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in Alkmaar.

Hij had brandwonden over 22 procent van zijn lichaam. Een verbrandingspercentage van boven de 20 procent kan dodelijk zijn, bleek uit een letseladvies van de forensisch arts van de GGD Amsterdam. De nabijheid van het brandwondenziekenhuis in Beverwijk en de leeftijd en goede conditie van het slachtoffer zorgden er waarschijnlijk voor dat hij het overleefde.

Het slachtoffer zit zelf nog tot maart 2026 vast in de gevangenis in Westzaan. Twee weken terug liet hij zijn advocaat een slachtofferverklaring voorlezen. "Ik ben nog steeds bang, heb er een verschrikkelijk trauma aan over gehouden. Angst, paniek, niet in woorden te omschrijven." Zijn advocaat zei dat hij PTSS heeft, zijn rechterarm niet goed kan gebruiken en levenslang littekens zal hebben.

Zware mishandeling met voorbedachten rade

De rechter acht poging tot moord – zoals was beargumenteerd door de officier van justitie - niet bewezen. Daarvoor moet de verdachte 'de aanmerkelijke kans hebben aanvaard' dat het slachtoffer zou kunnen overlijden door zijn actie. Wel is volgens de rechter zware mishandeling met voorbedachten rade bewezen: J. verwarmde de pan met olie ruim een half uur voordat hij ermee naar het slachtoffer liep.

In de uitspraak valt te lezen: 'Uit de slachtofferverklaring is gebleken hoe schokkend deze aanval is geweest voor het slachtoffer en hoe dit zijn leven zowel fysiek als psychisch ingrijpend heeft aangetast. De omstandigheid dat het slachtoffer gedetineerd zit maakt het herstel zwaarder voor hem. Het slachtoffer is voor het leven getekend door zijn littekens.'

Zwaardere straf door recidive

Ondanks een lagere kwalificatie van de misdaad – zware mishandeling met voorbedachten rade in plaats van poging tot moord – komt de rechter toch tot tien jaar gevangenisstraf, de straf die de officier van justitie eiste. Het feit dat Ogilvan J. recidivist is speelt daarin mee. Na de straf komt hij onder intensief toezicht te staan (een zogeheten gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel).