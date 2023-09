Rugby Club West-Friesland dreigt na 50 jaar te verdwijnen door 'gedwongen' verhuizing

Met het samenvoegen van HSV Sport en de Rugby Club West-Friesland op het terrein in Zwaag, dreigt er na ruim 50 jaar een einde te komen aan de laatstgenoemde vereniging. Dat stelt Paul Oudeman van de rugbyclub. "De gemeente wil ons weg hebben van onze huidige locatie, maar de kosten voor renovatie op het nieuwe terrein zijn te hoog. Dan zouden we over twee jaar niet meer kunnen bestaan."

De buurt rondom de rugbyvereniging aan de Blauwe Berg in Hoorn is de laatste jaren op veel plaatsen opgeknapt. De grond van Rugby Club West-Friesland, een club met ongeveer 100 leden, is in handen van de gemeente. "We zijn een kleine vereniging, maar we draaien als een tierelier. Zeker met het Wereldkampioenschap nu merken we een groei in het ledenaantal."

De gemeente heeft een aantal jaar geleden aan de vereniging uit Hoorn voorgesteld om te verhuizen naar het terrein van HSV Sport in Zwaag. Zo kan op het sportpark de accommodatie gedeeld worden, en de huidige plek waar de rugbyvereniging zit een andere invulling krijgen. Alleen raakte het plan dit jaar in een impasse, omdat de rugbyclub aangegeven heeft dat zij het financieel en maatschappelijk onverantwoord vinden om zelf de kar te trekken.

"Waar de gemeente de grond precies voor wil gebruiken, weten we niet", stelt Paul Oudeman. "Maar ook niet wat de voorwaarden van de verhuizing precies zijn. Want hoe worden de tijden voor het gebruik van de kleedkamers en de kantine verdeeld? Delen we de opbrengsten samen of is alles voor HSV Sport? We kunnen er alleen maar naar gissen, omdat er nog geen gesprek is geweest tussen de twee verenigingen."

'Verhuizing wordt door gemeente opgedrongen'

Naast de onduidelijkheid over de opbrengsten voor de verenigingen, zijn er ook hoge kosten verbonden aan de verhuizing van de rugbyvereniging naar Zwaag. Het gebouw van HSV Sport is namelijk sterk verouderd. "Eerst zou er sprake zijn van complete nieuwbouw. Al bleek dat te duur na onderzoek", vertelt Oudeman. "Ook een grote renovatie bleek na het berekenen van alle kosten te duur. Zelfs als we een grote bezuinigingsronde doorvoeren en veel zelf doen, zoals schilderen en loodgietersklussen."

Een rapport van het Sportfonds liet de rugbyclub zien dat de leencapaciteit van de twee clubs veel te rooskleurig was ingeschat, waardoor de begroting volgens Oudeman door de hoeven zakt. Zo zou er voor de renovatie van het clubgebouw in een nieuw voorstel aan de raad ruim één miljoen euro beschikbaar worden gesteld, bestaand uit subsidies van de gemeente, Het Rijk en een fonds.

Maar volgens Paul Oudeman is gebleken dat er minstens 1,7 miljoen euro nodig is. "Er is een verschil van 600.000 euro, dat wij als twee verenigingen niet op kunnen hoesten. Dat hebben we eerder ook aangegeven bij de wethouder. Alleen heeft die z'n eigen plan getrokken en dit voorstel gestuurd. We hebben altijd de intentie gehad om er met elkaar uit te komen, totdat is gebleken dat het financieel onhaalbaar is."