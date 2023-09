Laat de bedwants niet bijten: zo voorkom je deze parasiet

De vakanties zijn weer voorbij en dat betekent dat de kriebelige bedwants ook weer opduikt. Vakantiegangers nemen de beestjes mee naar huis en zo gaat het van kwaad tot erger. Hoe hou je de slaapkamer vrij van deze kriebelige ongenode gasten? Priscilla Kimberley van bestrijdingsdienst.nl legt uit hoe je deze parasiet ver uit de buurt houdt. Sleep tight and don't let the bedbugs bite!

Niemand wil erachter komen dat ze bedwantsen in huis hebben. Bij de gedachte alleen al begint het waarschijnlijk te kriebelen. Eerder schreven we al over de bewoners van een 'horrorflat' in Haarlem die al vier jaar worden geteisterd door bedwantsen. Veel van de bewoners zijn zelfs vertrokken door de plaag. Je spullen pakken is helaas niet altijd de oplossing. Maar wat kun je wel doen als het toch begint te kriebelen? En nog belangrijker; hoe voorkom je deze parasiet?

Priscilla Kimberly van bestrijdingsdienst.nl vertelt waar die vervelende beestjes nu vandaan komen en hoe je ze kan vermijden.

Het vakantieseizoen is weer voorbij, wat betekent dit voor de verspreiding van bedwantsen?

In principe zijn bedwantsen er het hele jaar lang zolang mensen reizen. Ze verspreiden zich vooral tijdens het reizen. Via je bagage of kleding neem je ze mee uit hostels, hotels of de logees die je over de vloer krijgt. Mensen hebben het eerst vaak niet door, maar het vervelende is dat bedwantsen zich schuilhouden. Ze verstoppen zich vaak in richels en naden van je meubels, kieren in de muur, onder de plint of zelfs achter het stopcontact.

Huh, heeft dit niet te maken met hygiëne?

Hygiëne heeft er helaas niks mee te maken. Ze komen zelfs in de schoonste hotels en bij de schoonste mensen voor. Zolang er een mens of huisdier is, zal de bedwants het een prima plek vinden. Verplaatsen naar de logeerkamer heeft ook geen zin. Bedwantsen kunnen zich 40 meter verplaatsen op een nacht. Om zijn honger te stillen, zal de parasiet als het nodig is dus ook tot de logeerkamer of de bank lopen.

Hoe voorkom je deze ongenode gast?

Je kunt kleding en beddengoed heet wassen op 60 graden om bedwantsen tegen te gaan. Helaas is heet wassen niet altijd de oplossing. Als je vermoedt dat je bedwantsen hebt meegenomen, kun je het beste alles invriezen. Dit kun je ook preventief doen om het zeker te weten. Piloten die lang weg zijn geweest, doen dit vaak. Door het invriezen gaan de bedwantsen en hun eitjes dood. Je koffer open op de grond of op bed laten liggen is uit den boze. Zo verplaatst de parasiet zich makkelijk vanuit je bagage naar je bed.

Wat als je toch bedwantsen ontdekt?

Mensen denken eerst vaak dat ze gewoon gestoken zijn door een mug. Totdat ze thuiskomen na vakantie en nog steeds gebeten worden. Ze zitten meestal niet in je matras, maar bijvoorbeeld wel bij de rits. Als dat zo is, is het al vergevorderd. In dat geval kun je het beste overgaan op actie zoals je spullen invriezen of een bestrijdingsdienst bellen.

Helaas is het zelf bijna niet te doen om ze te bestrijden. Een verdelger gebruikt een bestrijdingsmiddel of een stoombehandeling van 180 °C. Toch is er daarna vaak nog een chemische behandeling nodig om de parasieten eens en voor altijd te bestrijden.

Bedwantsen zijn dus lastig om vanaf te komen, maar niks om je voor te schamen.

Priscilla's tips op een rijtje: