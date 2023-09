Zorgen om verdwijnen bus en fiets als Hilversumse Kerkbrink op de schop gaat

Vanavond presenteert de gemeente haar plannen voor de Kerkbrink. De grijze asfaltplak moet veranderd worden in een levendig en aangenaam plein. Om dat voor elkaar te krijgen verdwijnen er een aantal dingen. Zo gaat de muziektent weg, worden twee fietsroutes geschrapt en rijdt de bus straks niet meer over het plan.

Over die laatste twee dingen maken reizigersorganisatie Rover, reizigersadviesraad Noord-Holland en de Fietsersbond zich zorgen. Straks kun je alleen nog - op een duidelijk fietspad - van de Havenstraat en de Vaartweg naar de Herenstraat fietsen. In de nieuwe situatie kunnen fietsers van de 's-Gravelandseweg niet meer de Kerkbrink op, maar ze moeten achter de Grote Kerk langs. Daarnaast kun je straks niet meer vanaf de Havenstraat voor het museum langs richting de Kerkstraat. Wellicht mogen fietsers hier wel langs als de winkels zijn gesloten.

Geen bus

Ook de bus rijdt straks niet meer over de Kerkbrink. Dan gaat het over buslijn 1 en lijn 121. Reizigersorganisatie Rover is niet blij met deze verandering. "Er zijn tal van voorbeelden in binnen- en buitenland, waarbij een voetgangerszone niet compleet is zonder dat er stapvoets een bus rijdt die op die manier de bereikbaarheid van het centrum op een duurzame manier vormgeeft", zo schrijven ze in een brief aan de wethouder.

Ze vinden dat bussen prima stapvoets over het plein kunnen rijden zonder voetgangers in gevaar te brengen. "Dit in tegenstelling tot opgevoerde fatbikes en bijvoorbeeld maaltijdbezorgers, die zich van een fietsverbod niets zullen aantrekken", aldus de organisatie.

Extra tijd

Rover vreest ervoor dat er minder bussen zullen gaan rijden, omdat de bussen nu extra tijd kwijt zijn om om de Kerkbrink heen te rijden. Dit zal volgens hen zorgen voor het schrappen van vijf ritten per dag.

Vanavond wordt meer duidelijk hoe de Kerkbrink er straks precies uitziet en wat zij met de zorgen van de reizigersorganisaties doen.