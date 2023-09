Hoedjes vast tijdens Prinsjesdag: storm en windstoten razen over provincie

Hoewel het weer in de loop van de ochtend redelijk is opgeklaard en het nu vrijwel overal droog is, was dat vannacht wel anders. In de omgeving van Alkmaar viel lokaal meer dan 30 millimeter regen.

Weerman Jan Visser: "Hoewel het nu droog is op veel plekken, kan er nog een buitje vallen." Wie mazzel heeft pikt nog een paar zonnestralen mee, hoewel die schaars zijn. "Het zal niet veel zijn", aldus de weerman.

Waaidag

De vooruitzichten zijn de rest van deze derde dinsdag van september weinig nazomers. Er komt een storing aan die over de Britse eilanden naar de Noordzee trekt. "En daarmee samenhangend vrij veel bewolking, specifiek in onze provincie", vertelt Visser.

Vanmiddag en vanavond staat er regen en motregen op het programma. Visser: "Verder wordt het vooral een waaidag. De wind is nu boven land matig, maar die wordt vanmiddag en vanavond krachtig tot vrij krachtig met windkracht vijf tot zes." Aan de kust wordt de wind zelfs hard tot stormachtig met windkracht zeven, met windstoten tot wel 90 kilometer per uur.

Wisselvallige vooruitzichten

De maximumtemperatuur is vandaag 19 graden, dat is iets lager dan gisteren, toen de thermometer toch nog 22 graden aantikte in de middag. Voor morgen voorspelt de weerman een bewolkte ochtend met motregen, maar 's middags breekt de zon toch echt weer door met temperaturen tussen de 19 en 22 graden. De wind is morgen aan de kust nog behoorlijk sterk.

Genieten van die paar zonnestralen is aan te raden: voor de dagen erna voorspelt Visser wisselvalliger weer.