Twee explosies in een uur tijd, dit keer in Weesp en Amsterdam-Zuidoost

Opnieuw een nacht met meerdere explosies. Dit keer bij een woning aan de 's-Gravendijkdreef in Amsterdam-Zuidoost en bij een woning aan de Herensingel in Weesp. Bij de eerste explosie in Zuidoost, moest de brandweer eraan te pas komen om de brand te blussen. Niemand raakte gewond.

De eerste explosie vond plaats om 22.28 uur in Zuidoost. Daar werd een brandend voorwerp naar binnen gegooid gevolgd door een harde knal. Hierdoor ontstond er een brand in de keuken die de brandweer snel onder controle had. Ook is het raam gebarsten.

Slechts dertig minuten later was het raak in Weesp. Met opnieuw een brandend voorwerp gevolgd door een knal. Volgens de politie kwam de explosief voor de portiek terecht en hebben de bewoners de brand zelf kunnen blussen.

De politie is beide zaken aan het onderzoeken. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.