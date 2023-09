Verdachten (16 en 17) schietincident in Hoorn zitten nog vast, binnenkort voorgeleid

De twee verdachten die de politie donderdag heeft aangehouden, naar aanleiding van een schietincident in Hoorn, zitten nog steeds vast. Dat bevestigt de politie aan WEEFF/NH.

De twee jonge mannen uit Hoorn werden afgelopen donderdag aangehouden. Zij worden verdacht van de schietpartij, afgelopen dinsdag op de Rijnweg. Een 18-jarige Amsterdammer raakte hierbij gewond. Hij probeerde met zijn verwondingen op de trein te stappen bij station Kersenboogerd, en zakte op de parkeerplaats bij het ziekenhuis in elkaar.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de twee verdachten, een 16-jarige en 17-jarige jongen uit Hoorn, momenteel nog vast zitten. Zij worden op korte termijn voorgeleid. Het is nog niet bekend op welke datum dat is. Ook het onderzoek naar het schietincident loopt nog. Hier kan de politie geen verdere informatie over geven.