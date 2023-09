Jury van scholieren kiest tijdens Harddraverij Medemblik het mooiste paard en rijder

De Harddraverij in Medemblik draait normaal vooral om wie het hardste door de Nieuwstraat rijdt. Maar dit jaar was het woord ook aan een jury van middelbare scholieren. Zij kozen in de categorie 'het Schoonste Geheel' welk paard met sulky (red. lichte kar) en rijder er het mooiste uitzien. De winnaar kreeg een premie van 250 euro en poetsbox om de paarden mee te verzorgen.