Wielrenner vliegt na bekogeling met eieren door scooterrijders over de kop

Een vrouwelijke wielrenner is zondagmiddag slachtoffer geworden van een mishandeling, meldt de politie Haarlem. Scooterrijders reden op de vrouw in en bekogelden haar met eieren. Hierdoor schrok zij zo erg dat ze ernstig ten val kwam.

Het incident gebeurde rond kwart over drie. De 30-jarige Haarlemmer was van plan om een stuk te gaan fietsen. Op de Noord Schalkwijkerweg, ter hoogte van de Belgiëlaan ging het mis. Tijdens het passeren van de scooters werd er eerst op haar ingestuurd en vervolgens voelde de vrouw een klap tegen haar borst.

Eieren

Aanvankelijk dacht ze dat ze was geslagen, maar de vrouw bleek te zijn bekogeld met eieren. Door de impact op haar borst verloor ze de macht over haar stuur en vloog over de kop. Hierbij raakte haar hoofd het asfalt. Waarschijnlijk heeft haar fietshelm ernstig hersenletsel voorkomen. De bestuurders van de voertuigen reden door en lieten de vrouw gewond achter.

Getuigen

Een getuige heeft geprobeerd om de kentekens van de scooters te noteren. Helaas dekten de personen die achterop zaten met hun benen het kentekenplaat af. Bij de zaak zijn twee, mogelijk drie scooters betrokken en waarschijnlijke vier personen die donkere kleren droegen. De bestuurders droegen zwarte helmen met rode 'duivelsoortjes'.

De politie zoekt getuigen van het ongeluk. Iedereen die iets gezien heeft, kan contact opnemen met de politie.