De Molen van Piet ontsnapt aan noodlot ondanks blikseminslag: "In één tel in je onderbroek buiten"

Het was een enerverende ochtend voor Cees en zijn gezin. De bliksem sloeg vanmorgen vroeg in. "Je zit in een keer rechtop in je bed en daarna sta je in één tel in je onderbroek buiten. Ik wist gelijk dat het blikseminslag was", vertelt hij.

"Pak alles wat je nodig hebt"

Samen met zijn vrouw en kinderen woont Cees op de eerste en tweede verdieping van de molen, gelegen in het centrum van Alkmaar. "De eerste vraag die ik had was: is het rechtstreeks op het riet ingeslagen? Want dat is het meest gevaarlijke wat kan gebeuren."

Cees is meteen naar buiten gesprint om te kijken of daar wat te zien was. "Dat was gelukkig niet het geval en toen ben ik weer snel naar binnen gegaan om te kijken of mijn vrouw de kinderen eruit had en hoe het daar ging." Zijn kinderen hadden de instructie gekregen om hun kleren, schoenen en jas aan te doen. "En om alles te pakken wat ze nodig hadden voor school. Zoals je telefoon en je iPad."

Van hot naar her

Om te kijken hoe de molen eraan toe was, ging Cees vanmorgen van hot naar her: "Ik ben zelf de molen ingegaan en mijn gezin keek vanaf beneden." Omdat er een brandlucht hing, is Cees weer naar beneden gesneld om te kijken waar de schade was. "Je bent toch niet gerust voordat je weet waar die lucht vandaan komt. De modem was zwart geblakerd en het bakeliet-achtige spul gaf die brandlucht."