Vattenfall pauzeert ontwikkeling biomassacentrale Diemen

Vattenfall stopt voorlopig met het ontwikkelen van de biomassacentrale bij Diemen. Reden is een uitspraak van de Raad van State eind vorige maand. Bij het afgeven van de omgevingsvergunning voor de centrale bleek de provincie Noord-Holland een fout te hebben gemaakt. De Raad van State oordeelde daarom dat de vergunning ten onrechte was toegekend.

De voorbereidingen voor het ontwikkelen van andere duurzame warmtebronnen, zoals geothermie, restwarmte uit waterstofproductie en datacenters, aquathermie en gascentrales ombouwen naar waterstof, liepen volgens Vattenfall al parallel aan de ontwikkeling van de centrale bij Diemen. Nu de ontwikkeling van de centrale bij Diemen is vertraagd, zegt Vattenfall de plannen voor die manieren van energie opwekken te willen versnellen.

Tienduizenden woningen

Daarvoor wil de energiemaatschappij in gesprek met de provincie Noord-Holland, demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) en de gemeenten Diemen, Amsterdam en Almere. De warmte die de centrale zou opwekken was namelijk bedoeld voor meer dan 80.000 woningen in Amsterdam en Almere.

Vattenfall hoopt overigens nog steeds dat het stopleggen van de ontwikkeling van de centrale tijdelijk is. Volgens de energiemaatschappij is de biowarmtecentrale namelijk de meest betaalbare vorm van duurzame warmte en de enige bron die op korte termijn grootschalig en betrouwbaar warmte kan produceren.

Voordat de aanleg van de centrale mag worden hervat, zal er eerst een milieueffectrapportage (MER) moeten worden opgesteld om bij de aanvraag te voegen. Dat is volgens de provincie Noord-Holland een zorgvuldig proces, dat geruime tijd in beslag neemt.

Jarenlange strijd

Om de vergunning van de centrale is al langer veel te doen. Tegen de wens van een groep bewoners uit omliggende gemeenten in, verleende de provincie in 2019 een vergunning voor de komst van de centrale. De provincie voerde toen aan dat dat nieuwe biomassacentrale voor minder uitstoot zou zorgen dan het complex met twee aardgasinstallaties die het zou vervangen.

Het is de bedoeling dat de biomassacentrale jaarlijks maximaal 212 kiloton aan houtpellets zal verbranden. Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) ging in hoger beroep tegen de centrale bij de Raad van State, nadat het eerder van de rechter ongelijk kreeg. De Raad van State stelde MOB vervolgens dus wel in het gelijk.