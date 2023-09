Zangeres Kimberly kan met iedere muziekstijl uit de voeten

Ook in Duitsland treedt Kimberly nog regelmatig op. Ze woonde langere tijd in Sauerland en gaat nog maandelijks die kant op om daar in hotels op te treden. "Dan zing ik Duits, Nederlands, Engels, country, rock, eighties", somt ze op. Alles om er voor de mensen een feestje van te maken. "Ik denk dat ik wel een van de meest veelzijdige feestzangeressen ben."

Nu de Oktoberfesten ook in Nederland steeds populairder worden, heeft ze een drukke maand voor de boeg. Met optredens in vooral het oosten van het land en veel minder in Noord-Holland. "Vroeger stond ik hier nog wel op kermissen, maar daar treden tegenwoordig meer zangers op in combinatie met dj's."

De kater die komt later

Deze week bracht Kimberly ook een nieuw nummer uit: 'De kater die komt later'. Een nieuwe, Nederlandse tekst op de vrolijke melodie van 'Puppet on a string'. Ze liep al een tijd met die titelzin in haar hoofd en werkte de rest van het nummer uit met Tony Anderson, die eerder 'Viva, vino & champagne' voor haar schreef.

