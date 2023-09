Beste kitesurfers ter wereld racen naar Zandvoort voor perfecte storm

Bij strandpaviljoen en surfschool The Spot gaat het gebeuren. Binnen 48 uur werd het evenement Red Bull Megaloop opgetuigd. De kitesurfers kregen het langverwachte telefoontje: de weersomstandigheden op 19 september rond het middaguur zijn optimaal om het evenement te laten doorgaan.

Beste kitesurfers

Volgens Diederik Huisman van de organisatie waren de meeste deelnemers gelukkig in Europa, zodat ze snel naar de badplaats konden vertrekken. "Eén komt uit Zuid-Afrika, die moest echt gelijk zijn boeltje pakken en wegwezen om op tijd in Zandvoort te zijn." Hij benadrukt dat het de beste kitesurfers ter wereld zijn die aan de competitie meedoen.

In 2019, toen het evenement voor het laatst in Zandvoort plaatsvond, kwamen er een paar duizend bezoekers op af. Diederik verwacht ook vandaag veel toeschouwers. "Kitesurfen is groot in Nederland. Zelfs op een doordeweekse dag zijn er veel fans die hiervoor vrij nemen."