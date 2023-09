Oranje handen en voeten na het sporten op sportveld Kleverlaan: wat is het?

Het openbare grasveld Sportpark Kleverlaan tegenover de ijsbaan in Haarlem wordt geteisterd door een schimmel. Hierdoor zijn grote oranje vlekken te zien in de groene zoden. De schimmel is niet schadelijk, maar zorgt bij veel sporters wel voor oranje schoeisel.

Foto: Grasschimmel - Michael van der Putten/NH Media

Er kwamen bij ons op de redactie meerdere meldingen binnen van oranje schoenen en handen na het sporten. Wat zou er aan de hand zijn op het openbare, populaire sportveld? We zochten contact met graskenner Paul Peeters van Dautzenberg Graszoden. Wie van de drie Aan de hand van foto's gaat het volgens hem waarschijnlijk om een van de drie schimmels: Kroonroest, Oranje strepenroest of Bruin vlekkenroest. "Dit is waarschijnlijk kroonroest, te herkennen aan oranje sporen op het grasblad. Later zullen dit dode plekjes worden. De schimmel zit alleen in de bladen, de stengel en het bloeiproces van het gras worden niet aangetast. De schimmel komt vaak voor bij vochtig en broeierig weer." Verslaggever Michael trekt niet de stoute, maar schone schoenen aan en neemt de proef zelf op de som.

Verslaggever Michael van der Putten - NH Nieuws