Zoon Emile Ratelband twee weken na vermissing weer terecht

Emilio, de 15-jarige zoon van positiviteitsgoeroe Emile Ratelband, is weer terecht. Dat meldt de politie aan NH. Emilio was twee weken vermist, vader Emile deed gisteren nog een oproep om uit te kijken naar zijn zoon.

Op social media werd veel aandacht gevraagd voor de vermissing van de tiener. Vader Ratelband loofde gisteren nog een beloning van 5.000 euro uit voor de gouden tip.

Nadat het nieuws gisteren naar buiten kwam, is Emilio dus betrekkelijk snel weer terecht. De politie bevestigt dat de tiener gevonden is, al worden er inhoudelijk verder geen uitspraken gedaan over de kwestie.

Ruzie

De vermissing van Emilio maakte gisteren de tongen los op social media.

Waar vader Emile zijn vermissing meldde, deelde moeder Monica een paar dagen eerder al een heel ander verhaal. Zij vertelt dat haar zoon mishandeld wordt door zijn vader en deelt een bericht van de Jeugd- & Gezinsbeschermers over een uithuisplaatsing die vorige maand zou plaatsvinden. Emilio bleek bij die uithuisplaatsing niet aanwezig te zijn.

De ouders van Emilio liggen al langer met elkaar in de clinch, onder meer over de voogdij van de kinderen.