Busmaatschappij gaat door het stof: "Sorry heb geduld"

Reizigers die de bus in Waterland, Purmerend of Volendam nemen weten dat die ieder moment kan uitvallen. Het probleem is volgens vervoersmaatschappij EBS een tekort aan chauffeurs. De vervoerder heeft ondertussen alle registers opengetrokken om meer chauffeurs te krijgen, maar het probleem zal in de aankomende maanden niet opgelost zijn.

Het is half acht in de ochtend als reizigers in Broek in Waterland staan te wachten op de bus. Veel bussen richting Amsterdam stoppen hier. Het wordt hier pijnlijk duidelijk hoeveel er al vertraging hebben: een wachtende man ziet op het bord dat een bus helemaal niet komt en een ander reed door omdat deze te vol was.

Sorry

"Allereerst sorry, het is bijzonder vervelend", zegt woordvoerder Jasper Vermeer van EBS. "We hopen op wat meer geduld en begrip van de reiziger."

Vervoersmaatschappij EBS kent de problemen goed en heeft een pijnlijk, maar eerlijk antwoord. "We zien dat we dit probleem in de aankomende maanden nog wel hebben." Er worden wel chauffeurs opgeleid, maar de vervoerder ziet ook dat een andere groep met pensioen gaat. "Er is niet één oplossing, maar we trekken alle registers open. We zijn ook zelf direct gaan werven en geven we collega's een bonus als ze een nieuwe mensen bij ons aan het werk helpen."

Geen toverstafje

Een ander probleem is de naderende herfst. Meer werknemers melden zich dan ziek. Jasper Vermeer van EBS laat weten vaak te overleggen met opdrachtgever de vervoersregio Amsterdam, maar dat die ook wel beseffen dat EBS 'geen toverstafje heeft' waarmee de problemen opgelost kunnen worden. Ondertussen doen reizigers er goed aan rekening te houden met uitvallende bussen.

Op dit moment rijden de bussen in de regio nog volgens het zomerrooster, maar dat gaat in oktober veranderen. In december gaan de bussen niet verder dan Amsterdam-Noord en niet meer naar het centraal station. Dat zou de druk moeten verlagen.