Koor met dementerenden in Amsterdam-Noord: "Muziek is een soort tovermiddel"

Er komt een koor voor dementerenden in Amsterdam-Noord: het zogenoemde participatiekoor. "De leden zijn er nu nog niet, maar we gaan de handen ineen slaan en ik heb er alle vertrouwen in dat we begin volgend jaar met een koor van veertig leden staan", zegt Erik Zwiers, grondlegger van het participatiekoor in Nederland.

Het idee is ontstaan omdat het zingen vaak nog goed gaat wanneer je dementie hebt. Het zorgt volgens de bedenker voor vrolijkheid en enthousiasme en dat moet de gezondheid ten goede komen. "Muziek is een soort tovermiddel", zei Zwiers hier eerder over. "Er wordt dementerenden vaak veel afgenomen waar niets voor terugkomt. Terwijl ze nog zo veel kunnen. Ze hebben alleen wat steun nodig."

In de participatiekoren die Zwiers met zijn stichting opzet, lijdt ongeveer een derde van de leden aan dementie. Het andere deel van het koor bestaat uit mantelzangers; zangers die zorgen voor ondersteuning waar dat nodig is. Verder is er een professionele dirigent die het koor leidt.

Het eerste participatiekoor werd in 2018 in Haarlem opgericht met Zwiers als directeur. Het idee voor het koor ontstond bij het werken aan een boek over dementie. Een van de personen die hij volgde begon spontaan het slotstuk van de Matthäus Passion te zingen. Later werden ook koren in Bussum, Delft en Veenendaal opgericht.

De animo wordt steeds groter, zeker nadat de stichting in eigen beheer een documentaire uitbracht over het participatiekoor en ze in het afgelopen voorjaar ook bij een landelijke talkshow aanschoven. "Op dit moment zijn we op zo'n acht à negen plekken door heel Nederland aan het kijken voor een nieuw koor. In Amsterdam komt het zeker, op andere plaatsen zijn we nog bezig met de invulling."

'Van Bach tot ABBA'

De stichting richt het koor op en zorgt voor organisatorische en praktische ondersteuning. In Amsterdam gaan ze zich in eerste instantie richten op de uitvoering van de Matthäus Passion met Pasen. En daar blijft het in de toekomst niet bij. "We gaan ons, net als bij de andere koren, in de tweede helft van het jaar nu ook richten op lichte muziek en pop. We hebben een programma 'Van Bach tot ABBA'. We willen dat het hiermee zo toegankelijk en breed mogelijk is", aldus Zwiers.