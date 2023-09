Verkeersregelaar aangereden in Westzaan, automobiliste meldt zich later bij politie

Een automobiliste heeft maandagmiddag rond 14.10 uur een verkeersregelaar aangereden op de Overtoom in Westzaan. Aanvankelijk vluchtte ze, maar later meldde ze zich alsnog bij de politie.

Er is nog niet veel bekend over het incident. De politie zegt dat er mogelijk een conflict tussen de verkeersregelaar en de automobilist is geweest. De aanrijding was met lage snelheid, maar de verkeersregelaar is wel met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het verder met hem gaat is nog niet bekend.

Wegwerkzaamheden

De verkeersregelaar werd ingezet omdat de Overtoom vanaf vandaag tot 6 oktober gesloten is vanwege wegwerkzaamheden. De weg moet opnieuw geasfalteerd worden. Bewoners kunnen in sommige gevallen wel passeren.

De voorzitter van de verkeerscommissie in Westzaan Jerry Jahn is verdrietig over het incident, maar hij kijkt er niet van op. "Er wordt als de weg open is al vaak te hard gereden, vaak 80 waar je 60 mag."

De politie doet nog onderzoek naar het incident.