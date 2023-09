Haarlemse Leidsebuurt is een doolhof geworden: "Ik kan mijn eigen huis niet meer bereiken''

Veel mensen met een auto ergeren zich groen en geel aan het eenrichtingsverkeer dat in veel straatjes in de Leidsebuurt in Haarlem is ingevoerd. De wijk is daardoor veranderd in een doolhof.

Op Facebook mag Angelique dan veel steunbetuigingen hebben ontvangen, er zijn ook mensen die zeggen dat de plaatsing van de borden geen verrassing is. Er is uitputtend over gecommuniceerd. Het onderwerp is op meerdere bewonersbijeenkomsten aan de orde geweest. "Voor mij komt het niet uit de lucht vallen'', zegt Rob Böhm, eveneens woonachtig in de Voorzorgstraat. "Het heeft in het wijkblaadje gestaan. Ik heb nog niemand gehoord die het een slechte maatregel vindt. Ja, op Facebook, maar daar praten ze elkaar allemaal na.''

Ze postte haar ergernis op Facebook en kreeg een stortvloed aan reacties. Angelique: "Het leeft onder de mensen. Het is een krappe bedoening in onze wijk. Lopend op de stoep is er al geen doorkomen aan met al die geparkeerde bakfietsen en nu is ook autorijden een probleem geworden. Het levert veel frustratie op.''

De bedoeling van de gemeente, die zich heeft laten adviseren door verkeersdeskundigen, is tot een veiliger doorstroom van auto's te komen in de smalle straatjes van de Leidsebuurt. In de oude situatie ontstonden vaak hachelijke situaties als twee wagens elkaar tegenkwamen. Als er bij hoge uitzondering een lege parkeerplaats was, kon de ene automobilist de ander laten doorgaan. Zo niet, dan moest één van de twee soms honderden meters achteruitrijden. Met de nodige irritaties en opstoppingen tot gevolg. Angelique: "Dat kan wel zo zijn, maar de nieuwe verkeerssituatie is geen verbetering.''

Angelique Vermeulen wist niet wat haar overkwam toen ze vorige week met de auto terugreed van haar werk en haar huis in de Voorzorgstraat nauwelijks kon bereiken. Op veel plaatsen zijn inrijverbodsborden geplaatst, waardoor ze een kwartier aan het dolen was voordat ze haar huis had bereikt. "Ongelooflijk, van het ene op het andere moment stonden ze er. En waarom? Je komt bijna niet meer bij je eigen huis.''

Manon: "De impact bij het verlaten van de wijk blijkt enorm. Je moet rondjes rijden om op de Leidsevaart te komen. Je hoopt en denkt dat er over is nagedacht, maar volgens mij is dat niet het geval. Neem de ventweg van de Westergracht. Ook die is eenrichtingsverkeer geworden. Daardoor moet je allerlei extra kilometers door de wijk rijden. Dat geeft heel veel irritatie. Ik merk dat mensen daardoor harder gaan rijden.''

Manon Nieuwenhuijsen, woonachtig in de Kolkstraat, moet beamen dat de plannen uit-en-te-na zijn besproken en gecommuniceerd. ''Alleen, er is niet goed naar ons geluisterd.'' Dat de Leidsebuurt een labyrint is geworden, kan volgens haar nooit de bedoeling zijn.

Böhm denkt dat het eenrichtingsverkeer tot minder irritatie gaat leiden. ''Dit is veel beter. Nu hoeven automobilisten niet meer allerlei capriolen uit te halen om elkaar te kunnen passeren. Ik denk dat het overzichtelijker wordt en dat is hard nodig ook. Je werd gek van al die manoeuvrerende busjes, de halve wijk is namelijk zijn huis aan het verbouwen.''

"Verkeerssituatieplan initiatief van de buurt"

Een woordvoerder van de gemeente reageert als volgt: "Het verkeerscirculatieplan komt voort uit een initiatief van de buurt. In het voorjaar is een brief gestuurd naar de bewoners over de plannen voor het circulatieplan en de fietsstroken. Daarin stond dat de plannen gerealiseerd zouden worden voor de zomer. Dit is helaas uitgelopen met de planning en vandaar dat we nu aan de slag zijn gegaan.''

''Spaarnelanden plaatst de borden in opdracht van de gemeente Haarlem. Spaarnelanden bepaalt de locatie van de borden. De borden moeten namelijk zo geplaatst worden dat deze voldoen aan de Wegenverkeerswet en het moet zo min mogelijk overlast veroorzaken. Mocht het zo zijn dat een bord volgens de bewoners niet goed is geplaatst, dan kunnen we vanuit de gemeente nog kijken of deze verplaats kan worden.''

''Het zal met de nieuwe situatie nog even wennen zijn. Zo duurt het ook nog even voordat het nieuwe circulatieplan is verwerkt in de navigatiesystemen.''