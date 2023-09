Dean Presley is vernoemd naar Amerikaanse iconen, maar de zanger is zo Alkmaars als kaas

Aan zijn naam hoor je het niet af, maar Dean Presley is een geboren en getogen Noord-Hollander. Een Alkmaarder die als klein jongetje al achter een drumstel kroop en snel daarna zijn hart verloor aan de gitaar. En als je Presley heet, ligt het voor de hand om een kans te wagen in de muziekwereld.

Het is nogal wat, de namen dragen van twee van de grootste iconen die de westerse wereld ooit gehad heeft: James Dean en Elvis Presley. De vader van Dean is een enorme Elvis-fan en had zijn zoon het liefst Presley als eerste naam gegeven.

Daar stak zijn moeder een stokje voor. Het werd Dean. Dat is een eerbetoon aan James Dean, waar zijn moeder een groot fan van is. Dean ziet de humor ervan in; de verwijzingen naar die twee wereldsterren belasten hem totaal niet.

Eigen identiteit

Dean voelt ook geen verplichting om in zijn muziek de kant op te gaan van Elvis. Hij is veel meer beïnvloed door The Beatles, waarvan hij de muziek via zijn opa leerde kennen. Vooral Paul McCartney is zijn grote held: "Alle hits kwamen van zijn hand. En ook zijn solowerk vind ik heel goed."

Is het dan niet jammer dat hij Presley is genoemd en niet Dean Paul? "Of Paul Presley, had ook gekund", lacht hij. Maar naar wie hij vernoemd is, is verder geen onderwerp voor hem. Hij gaat op zoek naar zijn eigen muzikale identiteit.

