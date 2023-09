Hoofddorper vergisontvoering werd 'klemgereden, in elkaar getrapt en vastgetapet'

De Hoofddorper die in augustus 2021 per vergissing werd ontvoerd in Cruquius werd klemgereden door twee voertuigen en daarna met geweld een bestelbusje ingegooid. Dat bleek tijdens de eerste zitting van het proces dat het Openbaar Ministerie heeft aangespannen tegen de in totaal tien verdachten.

Tijdens de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol werden details gedeeld uit wat het OM onderzoek 'Denali' noemt. Daarbij werd onder andere geciteerd uit de getuigenis van de toen 56-jarige man uit Hoofddorp: "Ik moest hard remmen voor een zwarte BMW, en werd toen van achteren aangereden door een rood busje. Toen ik uit wilde stappen stond er al iemand in een bivakmuts naast de autodeur."

Verschillende getuigen zagen die avond van 5 augustus rond 18.00 uur hoe een groep mannen met bivakmutsen de man na het klemrijden de bus in werkten. De man verklaarde daarna 'getrapt en geslagen' te zijn. Er zou tegen hem geschreeuwd zijn dat hij 'had gestolen, en dat het daarbij om cocaïne zou gaan.' De man dacht dat de beschuldiging wellicht te maken had met zijn bedrijf in Cruquius, dat pakketten verstuurt. Hij verklaarde geen criminele banden te onderhouden.

Tweeduizend kilo cocaïne

Het OM denkt dat de ontvoerders verwezen naar een onderschepte lading coke van bijna tweeduizend kilo in de haven van Antwerpen. Dat verband kon worden gelegd nadat Alex R. zich meldde bij de politie. Hij vermoedde het eigenlijke doelwit van de ontvoering te zijn geweest. R. en zijn familie worden sindsdien geteisterd door aanslagen, waarschijnlijk uit het criminele circuit.

Het is opmerkelijk dat de Hoofddorper verwisseld werd met R., aangezien de mannen niet in dezelfde provincie wonen en uit onderschepte chatberichten blijkt dat er vooronderzoek is gedaan naar het uiteindelijke slachtoffer. Een anonieme melder bij de politie vertelde dat voor de misgelopen lading coke drie mensen verantwoordelijk worden gehouden, waarvan een dezelfde voornaam had als de man uit Hoofddorp.

Stuiterende bestelbus

De verdachten die deze week terechtstaan konden snel worden aangehouden. Dat kwam vooral door de vele getuigenverklaringen. De rode bus waar de Hoofddorper in werd getrokken werd door getuigen gezien bij een rood stoplicht. Het busje stond daar 'hevig op en neer te stuiteren'. Ook werden de mannen in Gouda gespot, het vermoedelijke eindpunt van de rit, terwijl ze de kentekens op de auto's omwisselden en van kleding veranderden.

Bij die verklaringen houdt het niet op. De mannen werden namelijk ook nog gezien terwijl ze zich ontdeden van verschillende voorwerpen, waaronder telefoons en handschoenen. Dat vond plaats in de omgeving van het Vogelplein in Gouda. Bij DNA-onderzoek van die voorwerpen, en in de later teruggevonden auto's, konden links worden gelegd met de verdachten.

Vastgebonden op straat gezet

Pas na de arrestatie van de verdachten en zes dagen na zijn ontvoering werd de Hoofddorper weer vrijgelaten. Hij belde aan bij een huis in Delft, nadat hij daar gewond en vastgebonden op straat was afgezet.

De zaken die tegen de tien verdachten lopen worden deze en volgende week gelijktijdig behandeld, met uitzondering van twee. Hun proces wordt de eerste week van oktober in behandeling genomen. De eerste eisen van het OM worden vrijdag bekend.