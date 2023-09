Gaslek in Sint Maartensvlotbrug: "Borrelt uit de grond omhoog"

Aan de Belkmerweg in Sint Maartensvlotburg, ter hoogte van bungalowpark Campanula, is vanochtend een gaslek ontdekt. Het lek zit ergens in een leiding onder de grond, ook in het riool wordt gas gemeten. Netbeheerder Liander probeert het gaslek te vinden.

Het gas wordt op meerdere plekken geroken en komt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zelfs tussen de stoeptegels omhoog. "Het borrelt letterlijk uit de grond omhoog." Als omwonenden gas ruiken, moeten ze meteen het alarmnummer 112 bellen, zegt hij. "En ze moeten goed ventileren door ramen en deuren open te zetten."

Nog geen ontruimingen

Met een graafmachine wordt geprobeerd om het lek te vinden. Ook zijn de hulpdiensten en Liander bezig met controles naar het gas en hoe hoog de concentraties zijn.

Er is nog geen reden om ook huizen te ontruimen, aldus de woordvoerder. "Maar als we daar wel noodzaak voor zien, twijfelen we niet en gaan we meteen tot ontruiming over."

Later meer.