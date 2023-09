De Peiling: bedwantsenplaag en rattenoverlast, welke enge beesten heb jij in je huis gehad?

Je moet er niet aan denken: bewoners van 'horrorflat' Zijlweg 245 in Haarlem hebben al jarenlang last van bedwantsen . En in Amsterdam kruipen soms zelfs ratten uit de wc. Om de kriebels van te krijgen! Daarom vandaag in de Peiling: welke enge beesten heb jij wel eens thuis aangetroffen?

De Haarlemse flat kampt al sinds 2018 met de bedwantsenplaag. Sommige bewoners werden er zo gek van dat ze zelfs besloten om te verhuizen. Want een oplossing vinden voor zo'n plaag blijkt niet eenvoudig. Vooral bij huurwoningen is het niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de ruimte en het voorkomen van vieze beestjes.

Toename ongenodigde gasten

De verwachting is dat overlast van ongedierte alleen maar toeneemt, vooral in de steden. Denk naast ratten en bedwantsen bijvoorbeeld aan spinnen, muizen, muggen en kakkerlakken. Dat komt volgens de GGD onder andere door de klimaatverandering en omdat er steeds meer huisvuil op straat komt te staan.

Kortom: van al dat ongedierte zijn we nog lang niet af. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Welke beesten heb jij met grote schrik in je woning aangetroffen?