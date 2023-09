Rivierkreeft ramp voor biodiversiteit: "Graaft in oevers, eet waterdiertjes"

Schade aan oevers en dijken, waterplanten die verdwijnen en eenzijdige biodiversiteit. Het is het werk van de uitheemse rivierkreeft. De schade die het dier aanricht neemt al jaren toe. Waterschap Rijnland heeft in samenwerking met waarneming.nl een meldpunt ingesteld. Met meer gegevens moet de bestrijding van de exoot effectiever worden.

"Exacte cijfers hebben we nog niet, maar er komen zeker al meldingen binnen", zegt Marlies Goldenberg van het waterschap. In Rijnland is er vooral overlast van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Het dier lijkt tot nu toe het meest te zijn waargenomen in delen van Amsterdam en Heemstede. Ook in de rest van Noord-Holland en op andere plaatsen in Nederland is dit de uitheemse soort die het meest wordt gespot.

De rivierkreeft komt in Nederland het meest voor in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Wetenschappers van de Wageningen University & Research (WUR) spraken drie jaar geleden al van een plaag en stelden dat er miljarden rivierkreeften in Nederland zijn die hier oorspronkelijk niet voorkwamen.

Kwetsbare oevers

De schade die de kreeft aanricht is vaak niet gering. Goldenberg: "De kreeft graaft in de oevers die daardoor kwetsbaar worden. Ook grazen ze waterplanten weg of knippen ze kapot en ze eten kleine waterdiertjes. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit."

Met het online meldpunt hoopt het waterschap dat het melden van een rivierkreeft makkelijker wordt en daardoor vaker wordt gedaan. Als de locaties waar de kreeften veel voorkomen beter in kaart zijn en er ook meer duidelijk is over de aantallen, dan kan de bestrijding ook effectiever, zo is het idee.

Natuurlijke vijand

Het aantal bestrijdingsmogelijkheden is nog wel beperkt. "We laten de rivierkreeften vangen door professionele vissers" vertelt Goldenberg. "Verder zijn we met proeven bezig waarbij we oevers langer en geleidelijk laten aflopen in plaats van ze recht af te kappen. Dit moet meer ruimte geven aan de natuurlijke vijanden van de rivierkreeft, zoals de snoek en de reiger. Hopelijk helpt dat ook bij de bestrijding. Maar het is nog een proef en het is moeilijk te zeggen of het goed werkt."

De proef is geen onbekend fenomeen. Ook in natuurgebied Oosterdel in Langedijk, dat onder het waterschap Hollands Noorderkwartier valt, wordt een vergelijkbare proef gedaan. Verder wordt er door de waterschappen ook samengewerkt in de landelijke taskforce 'Beheersingsaanpak Uitheemse Rivierkreeft'.