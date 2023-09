Regenjas met korte mouwen? Onstuimige week voor de boeg (met hoge temperaturen)

Volgens Visser was er vanmorgen sprake van een actief onweerscomplex. "En dat is nog steeds aanwezig boven het noorden van Noord-Holland", vertelt hij. "Daar onweert het nog wel even door." Ook heeft het hard geregend: negen millimeter in Sint Pancras en 15 millimeter in de regio Alkmaar.

Visser: "Dat waren dus best flinke buien. Die trekken de komende uren naar het noorden weg. Daarna is het eerst nog bewolkt, maar later klaart het op en ook aan het begin van de middag laat de zon zich geregeld zien."

Pittige buien

Bij zulk snertweer zou je frisse herfsttemperaturen verwachten, maar dat blijkt niet het geval. "De temperaturen zijn verre van laag", vertelt de weerman. "Op dit moment is het 19 graden, met een warme, vochtige lucht. Die zal vanmiddag geleidelijk wegtrekken, maar de temperatuur kan rond de 20, 21 graden uitkomen."

De buienkans neemt de tweede helft van de middag vanuit het westen toe, vooral vanavond en in de nacht vallen er soms pittige buien. Die worden soms vergezeld door onweer en windstoten. "De wind draait overal naar het zuidwesten en de wind trekt ook aan. Langs de kust komt vanmiddag een krachtige en later af en toe harde wind te staan met windkracht zes tot zeven", aldus Visser.

Windkracht acht

Morgen ziet het weer er niet veel minder onstuimig uit. 's Ochtends is het droog met af en toe zon, maar later in de middag komt er toch meer bewolking en is er kans op veel regen. De temperatuur ligt dan rond de 19 graden. De zuidwestenwind waait hard en aan de kust is de wind zelfs stormachtig met windkracht acht.