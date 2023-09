Derde straatroof dit weekend in Amstelveen: politie zoekt man op krukken

Aan de Thorbeckelaan in Amstelveen heeft vanavond iets voor half tien een beroving plaatsgevonden. Zaterdagavond werden in de gemeente ook al twee straatroven gepleegd. De signalementen van de verdachten komen op opvallende punten overeen: zo liep een van hen op krukken.

De politie vraagt Amstelveners in verband met de beroving van vanavond uit te kijken naar een donkergetinte jongen met een 'langhangende' zwarte broek. Deze persoon vluchtte weg op een donkere scooter met windscherm en droeg een paar krukken onder zijn arm. Een tweede verdachte zou lichtgetint zijn en een groen Nike trainingspak dragen. Hij reed weg op een fatbike.

Bivakmuts

Over de berovingen van zaterdagavond heeft de politie eerder vanavond wat meer details naar buiten gebracht. De eerste beroving was zaterdag rond 22:10 uur op de Wedderborg vlakbij een voetbalveldje aan de Middachten in Westwijk. Twee jongens met een bivakmuts beroofde daar iemand onder dreiging van geweld van zijn telefoon. De jongens zouden tussen de 14 en 16 jaar oud zijn.

Rode fatbike

De tweede beroving vond vlak daarna plaats: rond 22:35 uur, op het Kazernepad bij de A9. Dat is vlakbij de Thorbeckelaan, waar de beroving vanavond gebeurde. Dit slachtoffer werd mishandeld en beroofd van zijn telefoon, pinpas en rode fatbike.

De twee verdachten gingen ervandoor op de gestolen fatbike en een scooter. Of de fatbike waar de verdachte vanavond mee wegreed ook rood is, is nog niet bekend. Wat vooral opvallend is, is dat bij deze beroving óók een van de twee verdachten krukken bij zich had.

Uit politieonderzoek moet blijken of de straatroven steeds door dezelfde jongens zijn gepleegd. Daarvoor moet de politie wel eerst aanhoudingen verrichten. Ze roept getuigen daarom op om zich te melden.