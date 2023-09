Celstraf voor man die zus bedreigt en explosief laat afgaan bij haar woning: ''Jij gaat dood"

Een 25-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij zijn zus en haar gezin heeft bedreigd. Zo blies de man met een nitraat haar brievenbus op. De man mag twee jaar Amsterdam niet in.

De man heeft volgens de rechtbank gedurende een lange periode zijn zus ernstig lastig gevallen. In mei 2022 heeft hij haar bedreigd door € 0,01 over te maken naar haar bankrekening met de tekst: "Jij gaat dood". Diezelfde dag vernielde hij haar deurbelcamera.

Een paar maanden later ging de man opnieuw de fout in. Hij schond het opgelegde contactverbod en gooide een nitraat in de brievenbus van zijn zus, waardoor de brievenbus vernield werd. Niemand raakte gewond. Tijdens de aanhouding verzette hij zich en maakte hij trappende bewegingen naar een politieagent. De verdachte verklaarde dat hij min of meer continu onder invloed van drugs was, dit zou volgens hem mede de reden zijn voor zijn acties.