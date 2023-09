AZ-gangmaker Dani de Wit viert feest op het veld en ernaast: "Goede band met fans"

Met een doelpunt en een assist speelde Dani de Wit een grote rol in de overwinning voor AZ thuis tegen Sparta, 2-0. Toch vond de nummer tien van AZ dat er meer in had gezeten. "We kwamen goed uit de startblokken, maar we maken het onnodig spannend in het laatste half uur."

Revanche

Een analyse die trainer Pascal Jansen na afloopt in de catacomben van het AZ-stadion deelde. De Alkmaarse oefenmeester zag zijn ploeg in de tweede helft onder zijn niveau spelen. Wel was Jansen blij met weer een 'clean sheet' en dat AZ revanche nam voor de nederlaag van vorig seizoen tegen Sparta. "Hun doelman Nick Olij keepte toen de wedstrijd van zijn leven en dat hebben we vandaag recht gezet."

