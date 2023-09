Dani de Wit schenkt AZ zakelijke zege met doelpunt én assist

AZ heeft opnieuw gewonnen in de eredivisie. Sparta Rotterdam bleek in Alkmaar een gewillig slachtoffer: 2-0. Dani de Wit blonk uit met een doelpunt en assist voor de Alkmaarders.

Het ging dus van een leien dakje voor AZ. Al was het eerste waarschuwingsschot voor Sparta via Koki Saito. De Japanner dwong Mathew Ryan tot een redding. De Alkmaarders namen daarna de overhand. Het was eerst Sven Mijnans (voormalig Spartaan), die twee kansen creëerde. Binnen een tijdsbestek van anderhalve minuut ging de stand van 0-0 naar 2-0.

Dani de Wit was trefzeker na een assist van Jordy Clasie. Het tweede doelpunt kwam op naam van Vangelis Pavlidis op aangeven van diezelfde De Wit. Vlak voor de rust werd AZ nog eenmaal gevaarlijk via Alexandre Penetra, die over kopte uit een corner.

