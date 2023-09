Zoon van Emile Ratelband zou al weken vermist zijn, voor het laatst gezien in Laren

Er wordt op sociale media veel aandacht gevraagd voor Emilio Ratelband, de zoon van de bekende positiviteitsgoeroe Emile Ratelband. Emilio (15) is sinds 23 augustus niet meer gezien en is voor het laatst gezien in Laren.

Foto: Emile Ratelband - ANP / Robin Utrecht

"De politie is ingelicht en doet alles om hem te vinden, maar tevergeefs", laat Ratelband weten. Voor de gouden tip heeft de televisiepresentator 5.000 euro uitgeloofd. De politie laat aan NH weten inderdaad op de hoogte te zijn van de vermissing en vertelt dat er een onderzoek loopt. Meer kan een woordvoerder er niet over zeggen. Moeder deelt ander verhaal Emilio is een zoon van Emile en ex-vrouw Monica van Buren met wie hij al langer in de clinch ligt over onder meer de voogdij van de kinderen. Ook zijn moeder schrijft op Facebook niet te weten waar hij is, maar deelt ook een andere kant van het verhaal. Volgens haar wordt haar zoon mishandeld door zijn vader. Ze deelt ook een bericht van de Jeugd- & Gezinsbeschermers, waarin staat dat er eind vorige maand een uithuisplaatsing zou zijn voor Emilio. Hij was op dat moment al niet meer thuis. De Jeugd- & Gezinsbeschermers kunnen vanwege privacy niet verder ingaan op de kwestie.