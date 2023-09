Zoon van Emile Ratelband al weken vermist

De zoon van Emile Ratelband is sinds 23 augustus vermist. De vijftienjarige jongen zou voor het laatst gezien zijn in Laren. Voor de gouden tip heeft de TV-presentator 5000 euro uitgeloofd.

De politie zegt dat ze op de hoogte zijn van de vermissing, en dat er een onderzoek loopt. Wie informatie heeft kan bellen naar 0900-8844 of mailen naar [email protected]

Emilio (15) zou voor het laatste gezien zijn op 23 augustus in Laren. Dat meldt de Gooi en Eemlander.

