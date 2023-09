Aalsmeerders schilderen zelfportretten voor tentoonstelling in Frans Hals Museum

De muren van het Amsterdam Museum en Het Frans Hals Museum zullen binnenkort niet meer gedomineerd worden door portretten van rijke witte mannen, maar door zelfportretten van Noord-Hollanders. In Aalsmeer schilderden inwoners dit weekend hun eigen gezicht, en die portretten worden straks als kunstwerk in de musea tentoongesteld.

Op tafel liggen de kwasten, verf en spiegels waarmee de bezoekers van de Kunstroute in Aalsmeer een zelfportret schilderen. Naast de tafel zijn de eerste schilderingen te bewonderen. Deze zijn aan elkaar genaaid tot een gezamenlijk kunstwerk.

Van scholieren tot bejaarden

"We zijn bij bejaardentehuizen geweest, maar ook scholieren en gehandicapten hebben prachtige doeken geschilderd", vertelt Jan Daalman van de Kunstploeg in Aalsmeer, die het project 'Gezichten van Aalsmeer' - onderdeel van 'Gezichten van Noord-Holland' - leidt.

Tekst gaat verder onder de foto van het voorlopige doek, die tijdens de Kunstroute te zien was in de tuin bij Uiterweg 185 in Aalsmeer.