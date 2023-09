Ajax-trainer Steijn ontevreden na pijnlijk verlies tegen FC Twente: "Daar schaam ik me voor"

Na vijf wedstrijden bungelt Ajax in het rechterrijtje van de eredivisie. De zwakke wedstrijd, die resulteerde in een 3-1 nederlaag, legde een hoop tekortkomingen van de Amsterdammers bloot. "Daar schaam ik me wel voor", zegt trainer Maurice Steijn na afloop.

In het eerste kwartier ging het al helemaal mis voor de Ajacieden. Manfred Ugalde en Sem Steijn van FC Twente scoorden al vroeg in de wedstrijd, waardoor Ajax onmiddellijk aankeek tegen een 2-0-achterstand. "We moeten gewoon die bal weg schieten, we staan niet te dekken en een verdediger glijdt uit", verklaart Steijn.

Complete selectie

Ajax begon met maar liefst vijf nieuwelingen aan de aftrap. Borna Sosa, Josip Sutalo, Sivert Mannsverk, Benjamin Tahirovic en Chuba Akpom kregen vandaag een kans om zich te bewijzen. Dat zorgt ervoor dat het team nog niet op elkaar ingespeeld is, zegt Steijn. "Het heeft echt gewoon nog even tijd nodig. We hebben pas twee keer met een complete selectie getraind."

Tekst loopt door onder de video.