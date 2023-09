Extreem warm weer blijft uit: Dam tot Damloop goed verlopen

De Dam tot Damloop is goed verlopen. Zaterdag waarschuwde de organisatie nog voor hoge temperaturen, maar vandaag bleken die zorgen niet nodig. De meeste renners kwamen zonder problemen over de finish. Bekijk hier de compilatie van vandaag.

De 37ste editie van de Dam tot Damloop, waar vandaag zo'n 50 duizend mensen aan meededen, is zonder problemen verlopen. De temperatuur bleef vandaag steken op zo'n 17 graden, waardoor de meeste renners zonder problemen de finish haalden.

De organisatie is opgelucht, meldt de woordvoerder. "Het was even spannend, maar in de praktijk is het meegevallen."

Vooraf waarschuwde de organisatie de renners nog voor het warme weer. Zo adviseerde ze de deelnemers om minder hard te rennen. "Het is goed dat we dat gedaan hebben", meldt de woordvoerder. De paar mensen die wel last kregen van de warmte, zijn behandeld bij de EHBO,

Wandeltocht

De 37ste editie van de Dam tot Damloop begon op zaterdag met een wandeltocht, waar zo'n 12.500 wandelaars aan meededen. Ook gedeputeerde Jeroen Olthof liep mee naar Zaandam. Bij de wandeling werden dit jaar een hoop flesjes water uitgedeeld, zegt de woordvoerder. Een paar mensen kregen last van de hoge temperaturen, maar over het algemeen verliep de dag goed.

Winnaars

De winnaars van de 37ste editie van de Dam tot Damloop zijn twee Keniaanse atleten. Mathew Kimeli pakte de overwinning bij de mannen. Hij kwam na 45 minuten en 20 seconden in Zaandam over de finish. Zijn landgenote Agnes Keino won bij de vrouwen. Zij troefden de anderen af door binnen 52.18 minuten de finish te halen.

Bij de vrouwen was Diane van Es de beste Nederlander, zij werd zesde. Bij de mannen was Khalid Choukoud de beste Nederlander. Voor Choukoud, die een tijd haalde van 46.45, was het een emotionele race. Vorige week was hij nog met zijn ouders in Marokko tijdens de aardbeving.