Dramatische start komt dolend Ajax niet meer te boven tegen FC Twente

Ajax zakte gigantisch door de ondergrens op bezoek bij FC Twente. Het stond snel met 2-0 achter en kwam nog terug via Brian Brobbey. Ajax-huurling Naci Ünüvar velde in de slotfase het vonnis met een doelpunt. Daardoor zijn de Amsterdammers naar de twaalfde plaats gezakt.

De grootste kans voor FC Twente eindigde op de lat via Steijn. Hij had daarmee zijn vader Maurice nog meer pijn kunnen doen. Compleet uit het niets tikte Brian Brobbey een voorzet van Borna Sosa achter doelman Lars Unnerstall: 2-1. Brobbey had in de openingsminuten al een mogelijkheidje gekregen, maar dat bleek slechts een losse flodder. Twente dacht een penalty te krijgen via Michel Vlap na een overtreding van Benjamin Tahirovic. Danny Makkelie zag er niks in en liet het gaan.

Ajax begon al niet scherp, aangezien Manfred Ugalde binnen de kortste keren voor Jay Gorter opdook. De doelman kon deze bal nog redden. De bal lag zeven minuten wel in het netje na een treffer van Daan Rots. Het ging van kwaad tot erger, toen uitgerekend Sem Steijn het nog pijnlijker maakte voor Ajax en de 2-0 maakte. Veelzeggend was dat sinds oktober 2008 Ajax niet zo slecht aan een eredivisiewedstrijd begon. Destijds was de stand na acht minuten al 2-0. Zelfs na de dramatische start ging het niet beter voor Ajax.

Zo slecht als Ajax begon aan de eerste helft, zo slecht begon het ook aan de tweede. Vlap kreeg vrijwel direct een kans en vond Gorter op zijn weg. Even later was het Ugalde die een gigantische mogelijkheid om zeep hielp. Opvallend genoeg leek het alsof de Amsterdammers dood en begraven waren. Toch drong Ajax hierna steeds meer aan, maar was Twente alsnog ook gevaarlijk aan de overzijde. Alle Amsterdamse hoop kon in de slotfase de prullenbak in.

Het was uitgerekend Naci Ünüvar, die het doodvonnis van Ajax tekende. Hij viel in en schoot raak achter Gorter: 3-1. Door de pijnlijke nederlaag van de Amsterdammers zakken zij naar de twaalfde plaats met vijf punten uit vier wedstrijden. Het belooft een moeilijke week voor Ajax te gaan worden in de huidige vorm. Midweeks begint de Europese campagne tegen Olympique Marseille, waarna Feyenoord volgende week de tegenstander is.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch (Gaaei/46), Sutalo, Hato, Sosa; Mannsverk (Taylor/46), Tahirovic (Van den Boomen/76), Akpom (Mikautadze/64); Berghuis (Borges/76), Brobbey, Bergwijn