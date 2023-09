Brand in Alkmaarse flat zorgt voor veel rook

Een woningbrand in een flatgebouw aan de Muiderwaard in Alkmaar heeft zondagochtend voor veel rookontwikkeling gezorgd. De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse en schaalde op naar 'grote brand', mede omdat in een flat de risico's nu eenmaal groot zijn en omdat een hoogwerker nodig was.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, mogelijk zou het vuur begonnen zijn in de meterkast van de woning, meldt mediapartner Alkmaar Centraal .

Met de hoogwerker heeft de brandweer gecontroleerd of het vuur niet toch naar een andere woning over was geslagen. De flats aan de Muiderwaard hebben zeven verdiepingen. De brandweer heeft in iedere woning gemeten of er niet te veel koolmonoxide aanwezig was, dit bleek niet het geval, waarna iedereen weer naar huis kon.

Naar het ontstaan van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Als de brand inderdaad in de meterkast is begonnen kan aan kortsluiting gedacht worden. De flatbrand trok best wat bekijks, toeschouwers werden met een afzetting op afstand gehouden.