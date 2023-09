Nazomermarkt onmogelijk gemaakt door foutparkeerders: "Ik ben wel een beetje boos"

Het had een bruisende, gezellige nazomermarkt moeten worden in het hartje van Monnickendam maar vanochtend vroeg besloot de organisatie de boel te cancelen. Reden: de straten waar de kraampjes hadden moeten komen, stond vol met geparkeerde auto's.

Dit ondanks dat de gemeente parkeerverbodsborden had geplaatst én bewoners waren gewaarschuwd via een huis-aan-huis brief. "Er is veel tijd ingestoken om dit te organiseren", vertelt ondernemer en medeorganisator Claudia Heldoorn. "Dit is wel een grote teleurstelling."

Als marktorganisator Hanny Nedermeijer vanochtend in alle vroegte uur aankomt op het Noordeinde om de kraampjes op te bouwen, moet 'ie toch even een paar keer met de ogen knipperen. "Ik dacht: potverdorie, wat is dit nu allemaal weer", aldus Nedermeijer. "Het stond helemaal vol met geparkeerde auto's." Hanny weet dan meteen: dit zet een streep door de markt. "Voordat die allemaal weggesleept zijn, is het te laat om de markt nog te laten beginnen."