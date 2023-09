Zien: Helderse afgedankte viskotter omgebouwd tot superjacht

De voormalige viskotter HD-23 'Vertrouwen' van Rederij Gebr. Bakker uit Den Helder is bij Maaskant Shipyards in Stellendam omgebouwd tot superjacht: de Scintilla Maris. De 46 meter lange kotter was destijds een van de grootste kotters van de Nederlandse vloot, maar werd in 2005 door hoge exploitatiekosten uit de vaart genomen. Het schip heeft 18 jaar in Stellendam gelegen en er is met tussenpozen aan gewerkt.

Onze collega's van Rijnmond brachten een bezoek aan het jacht en zijn eigenaar, die anoniem wil blijven. De eigenaar van het jacht is van oorsprong Nederlander en al jaren een succesvol zakenman in het buitenland. Hij is groot geworden met de inzet van flexwerkers in veertig landen over de hele wereld en met de productie van rum. Van kinds af aan is hij al gek van zeilboten en trawlers.

Damen Maaskant in Stellendam voerde de plannen uit, in samenwerking met andere partijen. "Eigenlijk kon alles", jubelt de zakenman. "Het ging echt zo van 'kan niet, bestaat niet'. Boven deze werf hangt een aura van 'ja'."

'Mensen gaan je als patser zien'

Het is de reden dat de zakenman spontaan een interview geeft aan Rijnmond, zij het wel onder een verzonnen naam. Zijn openhartigheid mag bijzonder heten. Want miljonairs, die ergens een schip laten bouwen of verbouwen, mijden over het algemeen de publiciteit. Hij legt uit waarom. "Het levert een hoop gezeur op. Mensen gaan je als een patser zien en vragen of je je geld niet beter kunt besteden. Of je wordt tot in den treure benaderd door figuren die je iets willen verkopen. Maar dit interview doe ik graag. Zie het als mijn ode aan Damen."

Hij wil met de Scintilla Maris naar de Noordpool. "Ik hoef geen gin-paleis, dobberend in Monaco", zegt hij tegen Rijnmond. Deze kotter, vertelt hij, kan op plekken komen waar veel jachten moeten afhaken. Hij kan er dus mee naar de Noordpool. Om maar eens iets te noemen. Zware stormen, metershoge golven? Ook geen punt. "Omdat ie zo stabiel is."

Tekst gaat verder onder foto.