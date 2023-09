Twijfel over toekomst trekkerlichtjesavond na incidenten: "Een paar verzieken het"

Het is nog maar zeer de vraag of Toer de Sjans - een optocht van verlichte trekkers die zaterdagavond werd verreden - er volgend jaar nog is. De organisatie baalt stevig van enkele incidenten die onderweg plaatsvonden en die voor gevaarlijke situaties zorgden. Huub Visser: "Ik werd vanochtend wakker met koppijn."

Toer de Sjans trekt door Midwoud - NH Nieuws

De tocht voerde zaterdagavond bijna 60 met lichtjes versierde trekkers door Midwoud, Oostwoud, Hauwert, Nibbixwoud en Benningbroek. De feestende massa trok veel bekijks. Toch baalt de organisatie flink van een aantal incidenten onderweg. "96 procent doet gewoon leuk mee, zoals het hoort. Maar een aantal deelnemers heeft het voor ons verziekt", zegt Huub Visser zondag namens de organisatie. Zo werden karren tijdens de tocht verlaten, wat voor gevaarlijke situaties kan leiden. Daarnaast werden er bierflesjes op de weg gegooid, werd er geslingerd en werden er auto's besmeurd met mosterd. "Op zo'n manier hebben we er weinig zin meer in. Ik weet nog niet of we het volgend jaar door laten gaan. We komen straks met de organisatie bij elkaar en dan gaan we een aantal zaken bespreken." Tekst gaat door onder de foto

Foto: Eén van de verlichte trekkers - NH Media / Michiel Baas

Mocht de tocht een vervolg krijgen, dan wil Visser een aantal zaken aanpakken. "Officieel mag er onderweg niet gedronken worden. Ook niet door mensen die op de karren staan. We zagen nu dat er onderweg bier wordt ingeladen. Dat willen we absoluut niet meer hebben. Sommigen worden gek als ze een paar biertjes op hebben. En er moet een sanitaire voorziening op de wagens komen. Dan blijft iedereen hopelijk wel aan boord." Vrijwilligers uit Schiedam Hoewel de incidenten een zware wissel trekken op zijn humeur, ziet hij ook de mooie kanten van het evenement. "Als je ziet hoeveel mensen er langs de weg staan om naar de optocht te kijken... daar doen we het voor. Er komen twee old timer trekkers speciaal hierheen om mee te rijden. Er zijn twee vrijwilligers uit Schiedam, die komen helpen omdat ze het zo'n leuke evenement vinden. Dat is fantastisch. We steken er met elkaar veel tijd in, dus als een paar gasten het dan verzieken voor de rest, dan balen we daar flink van." Paul op den Kelder uit Nibbixwoud werd na afloop tot winnaar uitgeroepen. Zijn trekker, met daarachter een arrenslee, was volgens de jury het mooist versierd.