Verlaten busje staat tegen vangrail op A22, bestuurder laat briefje achter

Een bestuurder is vannacht met een bestelbusje tegen de punt van een vangrail aangereden op de A22 bij Velsen-Zuid. Hij of zij is echter weggegaan en heeft een briefje achtergelaten met een telefoonnummer. Alleen krijgt de politie op dat nummer geen gehoor.

Toen de politie aankwam, was de bestuurder nergens te bekennen. Wel lag er een roze briefje op de voorruit van het busje. "Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de bestuurder, maar hebben niemand meer aangetroffen", vertelt een woordvoerder van de politie. "Op het briefje staat een telefoonnummer, maar bij het bellen krijgen de agenten geen gehoor."

De politie is vervolgens naar het huis van de eigenaar van het busje gegaan, maar daar was niemand thuis. Vandaag kan de eigenaar opnieuw een bezoekje van de politie verwachten. "Het lastige is wel, dat we niet weten wie er achter het stuur zat", zegt de woordvoerder.

De bestuurder wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval. "Het is niet de bedoeling dat de auto zomaar in de middenberm van de weg blijft staan."