Liveblog: AZ verslaat Sparta gemakkelijk en Ajax ten onder tegen FC Twente

Botic van de Zandschulp heeft Nederland in de groepsfase van de Daviscup op voorsprong gezet tegen gastland Kroatië. De nummer 68 van de wereld had in Split de nodige moeite met Duje Ajdukovic, een 22-jarige tennisser die net buiten de top 200 staat. Van de Zandschulp haalde het in drie sets: 6-3 3-6 7-5.

Nederland had zich vrijdag al verzekerd van een plaats in de kwartfinales, waarmee het eindtoernooi eind november in Málaga begint. Onder leiding van teamcaptain Paul Haarhuis versloeg Oranje eerst Finland waarna de ploeg tegen de Verenigde Staten voor een regelrechte stunt zorgde. Van de Zandschulp was toen te sterk voor Tommy Paul, terwijl Tallon Griekspoor Frances Tiafoe, de nummer 11 van de wereld, versloeg. Na de nederlaag van Kroatië tegen Finland was Nederland zeker van een plaats bij de beste twee in de poule.