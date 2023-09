Liveblog: Ajax komt weer terug in de wedstrijd (2-1), maar FC Twente is veel beter

Er staat weer een bomvolle sportzondag te wachten in Noord-Holland. Uiteraard houden we je ook op de hoogte van FC Twente - Ajax (14.30 uur) en AZ - Sparta (16.45 uur). We zonden de Damloop vanaf 10.00 uur live uit op tv. Vanaf 10.19 uur klonk het startschot voor de vrouwen bij de Damloop, waarna de mannen om 10.25 volgden. Mis niks in onze liveblog!