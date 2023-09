Psychotische Duitser die toerist neerstak krijgt TBS met dwangverpleging

De 28-jarige Duitser die, terwijl hij in een psychose verkeerde, in maart van dit jaar een Braziliaanse toerist neerstak in een hotel bij het Centraal Station krijgt TBS met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld. Het is volgens de rechtbank niet verantwoord dat hij, zonder dat het risico op herhaling is weggenomen, terugkeert in de maatschappij.

De Duitser verklaarde dat het al een paar dagen slecht met hem ging. Hij kreeg in Duitsland het idee dat mensen hem iets wilde aandoen en reisde daarom, gewapend met twee messen, naar Amsterdam. Nadat hij cannabis had gerookt en in de lobby van het hotel stond kreeg hij het idee dat het slachtoffer en zijn vrienden hem iets aan wilden doen. Hij stak de Braziliaanse toerist daarna in zijn nek en rug. Na de steekpartij werd hij buiten door agenten aangehouden.

Buurman

De toerist overleefde de steekpartij. De rechtbank heeft de Duitser veroordeeld tot poging tot doodslag, maar hij krijgt vanwege zijn stoornis geen celstraf. Volgens de rechtbank moet hij wel intensief behandeld worden, omdat het risico op herhaling groot is. De 28-jarige man had in Duitsland al zijn buurman met een mes gestoken. Hij moest daarna medicijnen tegen schizofrenie slikken, maar besloot zelf daarmee te stoppen.

"Hoewel verdachte bij de gedragsdeskundigen en ter zitting heeft verklaard dat hij van plan is de medicatie voor de rest van zijn leven te blijven slikken en hij bovendien geen drugs meer zal gebruiken, is de rechtbank onvoldoende overtuigd dat hij dit vol blijft houden", schrijft de rechtbank in het vonnis. Verder heeft de Duitser de neiging om cannabis te gaan gebruiken om te kalmeren, terwijl dat de situatie alleen maar verergert. De rechtbank omschrijft dat als 'zeer zorgelijk'.

Langdurig kader

"Het beveiligen van de maatschappij, het verkleinen van de herhalingskans en het realiseren van behandeling voor de ernstige problematiek van verdachte is naar het oordeel van de rechtbank alleen mogelijk binnen het langdurige kader van een TBS-maatregel met dwangverpleging", concludeert de rechtbank. Het is nog niet duidelijk hoe lang de man behandeld wordt, maar het kan langer duren dan vier jaar.

Als de behandeling afgelopen is zal hij waarschijnlijk terugkeren naar Duitsland. Tijdens de zitting gaf hij namelijk aan dat graag te willen.