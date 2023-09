Directievoorzitter Ymere: 'onorthodoxe maatregelen' nodig tegen explosies

Erik Gerritsen, voorzitter van de directieraad van woningcorporatie Ymere, wil met onder meer andere woningcorporaties nadenken over manieren om het grote aantal explosies in de stad een halt toe te roepen. Hij spreekt op Twitter zelfs van 'onorthodoxe maatregelen'.

Gerritsen reageert op een bericht van VVD-fractievoorzitter Claire Martens. Zij noemt de stijging van het aantal explosies zorgwekkend en vindt dat er in de Stopera te weinig aandacht voor is.

"Ik zou beginnen met een rondetafelgesprek met alle betrokkenen waaronder woningcorporaties om te brainstormen over onorthodoxe maatregelen", schrijft de bestuursvoorzitter van Ymere. "Want dit loopt inderdaad de financiële spuigaten uit en is onveilig voor onze huurders. Ik help graag mee organiseren."