Rondvaartbedrijven krijgen ongelijk: gemeente mag touringcars weren

De bedrijven gaven aan dat ze samenwerken met binnen- en buitenlandse touroperators die rondvaarten aanbieden als onderdeel van hun reisprogramma. Ze zijn nu al in overleg over het toeristenseizoen van volgend jaar en de rondvaartbedrijven zeggen de touroperators nu geen duidelijkheid te kunnen bieden over de locatie, tijd en de beschikbare hoeveelheid boten voor rondvaarten.

Chaotische taferelen

De alternatieve op- en overstaplocaties, zoals TTR Zouthaven, zouden namelijk nog niet volledig gerealiseerd zijn en goed functioneren. Ook zou de capaciteit daar onvoldoende zijn om het grote aantal touringcars en rondvaartboten in het hoogseizoen te kunnen verwerken. De rondvaartbedrijven zeiden te vrezen voor chaotische en gevaarlijke taferelen. Ze vrezen ook in een nadelige concurrentiepositie te komen ten opzichte van reders die niet of minder getroffen worden.

De gemeente bestreed dat de alternatieven niet beschikbaar zouden zijn. TTR Zouthaven kan volgens de gemeente nu al gebruikt worden en vanaf september komt daar een tweede locatie bij. De capaciteitsproblemen zouden, zo zou uit onderzoek gebleken zijn, voor zeker 95 procent opgevangen worden. De gemeente zei de eigen toezeggingen waargemaakt te hebben en stelde dat het nu aan de rondvaartbedrijven is om met concrete werkbare oplossingen te komen.

Niet ontoereikend

Volgens de voorzieningenrechter is niet gebleken dat de situatie met de start van het toeristisch seizoen in 2024 ontoereikend is voor de rederijen en voor chaos zal zorgen. "Ten aanzien van het beroep op het vertrouwensbeginsel is niet gebleken dat er toezeggingen zijn gedaan door de gemeente die verder reiken dan het realiseren van de alternatieven zoals nu reeds is gedaan", schrijft de voorzieningenrechter in het vonnis.

De gemeente zegt de maatregel te nemen om de kwetsbare bruggen en kades in de binnenstad te ontzien, de luchtkwaliteit te verbeteren en overlast voor bewoners te verminderen. Het was oorspronkelijk de bedoeling om zware touringbussen al vanaf 1 januari 2023 uit de binnenstad te weren, maar de maatregel werd onder meer uitgesteld omdat andere parkeerlocaties toen nog niet klaar waren. De meeste touringcarbedrijven zelf waren daardoor al voorbereid, zo bleek uit een rondgang van AT5.