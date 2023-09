Nabestaanden van Britse bommenwerper uit WOII geraakt door expositie in Fort Veldhuis

Ontroering bij nabestaanden van militairen die omkwamen bij een vliegtuigcrash boven het IJsselmeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze bezochten vandaag een expositie over het vliegtuig en de crash in Fort Veldhuis. Op 12 juni 1943 stort het toestel neer nadat het terugkeert van een aanval in Duitsland. Zes Britten en een Canadees komen daarbij om. Stoffelijke resten van de laatste drie vermisten zijn mogelijk onlangs bij de berging van de Lancaster ED603 gevonden.

Assendelver Johan Graas van stichting Airport Recovery Group 1940-1945 doet al tientallen jaren onderzoek naar de honderden vliegtuigen die in het IJsselmeer tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. Zijn primaire doel is de slachtoffers te achterhalen zodat ze kunnen worden begraven.

"Voor nabestaanden is dat ongelofelijk belangrijk", zegt hij terwijl hij in afwachting is van nabestaanden van de Lancaster ED603. "In 1996 vonden vissers uit Volendam een vliegtuigmotor die wij konden traceren. En daarna zijn we nog talrijke keren gaan duiken. Alles wat er gevonden is, is uitgestald in het Fort."

Na 27 jaar wordt het toestel nu eindelijk geborgen en is defensie al weken bezig in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk. Afgelopen week zijn er stoffelijke resten gevonden, mogelijk van de laatste drie vermiste bemanningsleden. De andere vier liggen begraven in Friesland.